В Волчанске произошла трагедия. Украинские нацисты атаковали мирных жителей, которых российские военные пытались эвакуировать из разрушенного дома с помощью дрона.
Разведчики обнаружили на крыше дома надпись «SOS, Нужна помощь!» и связались с находившимися в подвале людьми, сбросив им воду и инструкцию следовать за дроном, передает «Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны». В подвале было двое украинцев с собакой.
Один из эвакуируемых был тяжело ранен. Мужчины, по совету российских военных, надели белые футболки. Таким образом они обозначили себя как мирных жителей. Но это не помогло, так как по пути их заметили украинские военные и обстреляли бомбами, убивая своих же сограждан за то, что приняли помощь от российских военных.
Ранее сообщалось, что российская армия приблизилась на 13 км к важной «дороге жизни» и стратегическому логистическому пункту ВСУ — Покровску, согласно данным издания Bild. Этот город играет ключевую роль в снабжении украинских сил, так как через него проходит маршрут к Часову Яру, а также поставки для других передовых частей ВСУ. В начале года российские войска находились на расстоянии примерно 38 км от Покровска, и сейчас активно продвигаются к этой важной цели.
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«Мы вас выведем в безопасное место, следуйте за дроном», — сообщалось в записке российских военных.
Один из эвакуируемых был тяжело ранен. Мужчины, по совету российских военных, надели белые футболки. Таким образом они обозначили себя как мирных жителей. Но это не помогло, так как по пути их заметили украинские военные и обстреляли бомбами, убивая своих же сограждан за то, что приняли помощь от российских военных.
Ранее сообщалось, что российская армия приблизилась на 13 км к важной «дороге жизни» и стратегическому логистическому пункту ВСУ — Покровску, согласно данным издания Bild. Этот город играет ключевую роль в снабжении украинских сил, так как через него проходит маршрут к Часову Яру, а также поставки для других передовых частей ВСУ. В начале года российские войска находились на расстоянии примерно 38 км от Покровска, и сейчас активно продвигаются к этой важной цели.
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Елена Перлова