МЧС продемонстрировало кадры эвакуации граждан из Курской области

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Спасатели продолжают эвакуацию людей в Курской области для дальнейшего размещения во временных пунктах, сообщили в МЧС России.
Ведомство предоставило кадры.
Также мирным жителям помогают волонтеры, закупая продукты, медикаменты и все необходимое. Добровольцы рискуют жизнью, вывозя людей из опасных районов. В самом Курске общественный порядок обеспечивают народные дружины совместно с сотрудниками полиции.
Боевики ВСУ напали на регион с утра, 6 августа, попытавшись прорвать оборону ВС РФ. Сообщалось, что в указанный район отправили дополнительные силы Росгвардии. Отпор укронацистам также дали пограничники.
ООН, а также ряд экспертов отмечали, что действия киевского режима способствуют усилению напряженности.
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Также мирным жителям помогают волонтеры, закупая продукты, медикаменты и все необходимое. Добровольцы рискуют жизнью, вывозя людей из опасных районов. В самом Курске общественный порядок обеспечивают народные дружины совместно с сотрудниками полиции.
Боевики ВСУ напали на регион с утра, 6 августа, попытавшись прорвать оборону ВС РФ. Сообщалось, что в указанный район отправили дополнительные силы Росгвардии. Отпор укронацистам также дали пограничники.
ООН, а также ряд экспертов отмечали, что действия киевского режима способствуют усилению напряженности.
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Никита Кротов