В Минобороны разъяснили функции Координационного совета по военной безопасности

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Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не станет подменять собой оперативное управление действиями войск. Такое разъяснение дали в российском Минобороны.
Ранее в ведомстве сообщали, что его глава Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
Утром 6 августа подразделения ВСУ прорвали границу и перешли в наступление в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он пообещал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 15 августа российское Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли около 2640 военных и 37 танков.
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«Министр отметил, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это задача командования группировки российских войск «Север», а также Генштаба Вооружённых сил России», – говорится в сообщении.
Утром 6 августа подразделения ВСУ прорвали границу и перешли в наступление в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он пообещал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 15 августа российское Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли около 2640 военных и 37 танков.
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Лора Луганская