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В Минобороны разъяснили функции Координационного совета по военной безопасности

15 августа 2024, 22:47
Фото: iStock / Fotokot197

Фото: iStock / Fotokot197

Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не станет подменять собой оперативное управление действиями войск. Такое разъяснение дали в российском Минобороны.
Ранее в ведомстве сообщали, что его глава Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
«Министр отметил, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это задача командования группировки российских войск «Север», а также Генштаба Вооружённых сил России», – говорится в сообщении.


Утром 6 августа подразделения ВСУ прорвали границу и перешли в наступление в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он пообещал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Как сообщило 15 августа российское Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли около 2640 военных и 37 танков.

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#россия
#украина
В Белом доме уверяют, что не знают намерений Киева при атаке на Курскую область
15 августа 2024, 22:27

Фото: iStock / lucky-photographer

Администрация США не знает, в чём заключаются намерения Киева при проведении нападения на Курскую область. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.
Так он ответил на вопрос о том, сможет ли Украина удержать российскую территорию.
«Я не компетентен отвечать на этот вопрос. Не могу и не хочу говорить про украинские военные операции. И я не в том положении, чтобы говорить об их намерениях. Я не могу говорить об их способности достичь цели, которую они пытаются достичь», – сказал Кирби.
Он добавил, что власти США не могут предсказать, чего ждать от России в ответ на нападение украинской армии на Курскую область.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ утром 6 августа прорвали границу и перешли в наступление в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он пообещал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Как сообщило 15 августа российское Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли около 2640 военных и 37 танков.

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#россия
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#спецоперация
#сво
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МЧС продемонстрировало кадры эвакуации граждан из Курской области
15 августа 2024, 21:22

Фото: istockphoto/DmyTo

Спасатели продолжают эвакуацию людей в Курской области для дальнейшего размещения во временных пунктах, сообщили в МЧС России.
Ведомство предоставило кадры.

Также мирным жителям помогают волонтеры, закупая продукты, медикаменты и все необходимое. Добровольцы рискуют жизнью, вывозя людей из опасных районов. В самом Курске общественный порядок обеспечивают народные дружины совместно с сотрудниками полиции.

Боевики ВСУ напали на регион с утра, 6 августа, попытавшись прорвать оборону ВС РФ. Сообщалось, что в указанный район отправили дополнительные силы Росгвардии. Отпор укронацистам также дали пограничники.

ООН, а также ряд экспертов отмечали, что действия киевского режима способствуют усилению напряженности.

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#россия
#украина
#сво
#курская область
#мчс
#эвакуация
#новости
#видео
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В подполье рассказали о взрыве на заводе в Днепропетровской области
Подпольщик Лебедев рассказал о взрыве на Павлоградском механическом заводе
15 августа 2024, 20:03

Фото: iStock/dzika_mrowka

На Павлоградском механическом заводе в Днепропетровской области произошел взрыв и повторная детонация. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
Уточняется, что детонация на предприятии проходила более трех часов. По словам Лебедева, при этом о поражении объекта артиллерийским ударом не сообщалось. Иных подробностей подпольщик не привел.

Ранее Минобороны показало видео с захваченными в плен боевиками ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ приближаются к Покровску в ДНР
15 августа 2024, 19:14

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России находится всего в 10 км от Покровска. В связи с этим местные власти призывают жителей эвакуироваться.
«Мы видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей общине, к городу Покровску. Поэтому очень прошу: не медлите, эвакуируйтесь», — сказал Добряк в своем видеообращении в Telegram-канале.

Он добавил, что в ближайшее время ситуация в городе будет лишь ухудшаться. По его словам, российским бойцам осталось преодолеть не более 10 км до окраин Покровска.

По некоторым данным противника, на Покровском направлении у ВСУ остались лишь истощенные подразделения. Им остается или стоять насмерть, или отходить до подготовленных линий обороны к Мирнограду и Покровску.

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#всу
#вс рф
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Власти Украины призвали жителей Покровска эвакуироваться
15 августа 2024, 18:00

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинские власти призвали к эвакуации жителей Покровска на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале заявил руководитель военной администрации города Сергей Добряк.
«…Очень прошу: не медлите, эвакуируйтесь. Пожалуйста, не медлите, выезжайте заранее, планово, собирайте вещи. Ситуация только ухудшается, лучше не станет», — сказал Добряк.

Согласно докладу главкома ВСУ Александра Сырского главе киевского режима Владимиру Зеленскому, ситуация в Донбассе сложная.

Российская спецоперация на Украине продолжается, враг перекидывает в Курскую область все доступные ему резервы. Украинские боевики напали на указанный регион 6 августа.

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#сво
#новости
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«Искандер» разбил американскую HIMARS, из которой обстреливали Курскую область (Видео)
ВС РФ уничтожили установку HIMARS, из которой ВСУ вели огонь по Курской области (Видео)
15 августа 2024, 17:50

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские военные ударом «Искандера» уничтожили пусковую установку HIMARS в Сумской области. Из нее боевики ВСУ обстреливали Курскую область. Видео с места событий предоставило Министерство обороны РФ.
«По позиции американского РСЗО HIMARS был нанесён удар расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер» ВС РФ», – говорится в сообщении военного ведомства.

В результате удара на границе с Курской областью помимо пусковой установки, уничтожили дополнительный пакет к РСЗО HIMARS - 6 ракет, а также два автомобиля охранения.


Согласно информации Минобороны, с помощью пусковой установки вели обстрелы приграничных районов Курской области. В итоге российские войска нанесли точечный удар, полностью уничтожив вражескую технику и боеприпасы.

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Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области
15 августа 2024, 17:43

Фото: iStock/N-sky

Украина создала военную комендатуру в Курской области российского приграничья. Об этом заявил Главком ВСУ Александр Сырский на ставке с Владимиром Зеленским, который опубликовал кадры встречи в своем Telegram-канале.
По словам Сырского, комендатура создана для того, чтобы якобы поддерживать правопорядок и обеспечивать первоочередные потребности населения на данной территории. Руководителем комендатуры назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

Зеленский же отметил, что на ставке также поднимались вопросы об обмене с Россией военными, взятыми в плен в Курской области.

Напомним, по данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находятся 28 сел. При этом 13 августа Зеленский заявлял, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта в Курской области.

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#россия
#украина
#война
#всу
#зеленский
#переговоры
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Боевики ВСУ разгромили могилу вагнеровца под Курском и быстро пожалели об этом
Боевики ВСУ вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы бойцы РФ под Курском
15 августа 2024, 17:03

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Боевики ВСУ вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы погибшего российского бойца на кладбище в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно данным издания, двое боевиков ВСУ, оказавшись на курском кладбище, заметили там могилу вагнеровца-десантника. Тогда они подошли к ней и вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы, растоптав последний.

Однако акт вандализма заметил российский оператор БПЛА. Он отследил боевиков до выхода с кладбища, чтобы не повредить места захоронения, а после нанёс удар по ним. По предварительным данным, оба они были уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Крыму осквернили могилу участника спецоперации, похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта.

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Россия и Украина проводят важные переговоры
FT: Москва и Киев начали переговоры по обмену взятых в плен в Курской области
15 августа 2024, 16:39

Фото: iStock/Diy1

Представители России и Украины начали переговоры по обмену военными, взятыми в плен в Курской области во время атаки ВСУ на регион. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
«Уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал вечером 14 августа, что его российская коллега Татьяна Москалькова связалась с ним, чтобы начать переговоры об обмене военнопленными», — говорится в статье.

При этом в ГУР Минобороны Украины подтвердили изданию, что подобная работа действительно проводится. Автор статьи отмечает, что в настоящее время неизвестно, сколько российских военных находится в плену у ВСУ.

По данным Минобороны РФ по состоянию на 14 августа, за сутки на курском направлении в плен сдались 18 боевиков ВСУ.

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