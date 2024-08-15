В Белом доме уверяют, что не знают намерений Киева при атаке на Курскую область

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Администрация США не знает, в чём заключаются намерения Киева при проведении нападения на Курскую область. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.
Так он ответил на вопрос о том, сможет ли Украина удержать российскую территорию.
Он добавил, что власти США не могут предсказать, чего ждать от России в ответ на нападение украинской армии на Курскую область.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ утром 6 августа прорвали границу и перешли в наступление в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он пообещал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 15 августа российское Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли около 2640 военных и 37 танков.
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«Я не компетентен отвечать на этот вопрос. Не могу и не хочу говорить про украинские военные операции. И я не в том положении, чтобы говорить об их намерениях. Я не могу говорить об их способности достичь цели, которую они пытаются достичь», – сказал Кирби.
Он добавил, что власти США не могут предсказать, чего ждать от России в ответ на нападение украинской армии на Курскую область.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ утром 6 августа прорвали границу и перешли в наступление в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он пообещал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 15 августа российское Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли около 2640 военных и 37 танков.
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Лора Луганская