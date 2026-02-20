«Душили пакетом»: российский летчик рассказал об условиях в украинском плену
Летчик ВКС России Максим Криштоп, сбитый над Украиной, поделился воспоминаниями о пребывании в плену ВСУ. Его слова приводит «Комсомольская правда».
Офицер выполнял боевое задание в начале марта 2022 года. Его целью была телевышка, находящаяся недалеко от Харькова. После попадания двух ракет в самолет на борту начался пожар, и летчик катапультировался. После приземления он пытался скрыться в лесу, но спустя девять часов погони его схватили.
Последующий год Криштоп провел в плену. По его словам, надзиратели издевались над заключенными, причем жестокость проявлялась как по отношению к россиянам, так и к своим соотечественникам. Пленных кормили дважды в сутки.
Летчика пытались завербовать, предлагая украинское гражданство, деньги и помощь с переездом семьи. Он отметил, что избиения были «особо жестокими — с садизмом», ими занимались люди, знающие, куда и как наносить удары. Также его душили пакетом.
