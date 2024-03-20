«Дутая слава»: военэксперт Баранец указал на слабые стороны танков Abrams

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Российские военные уничтожили четвёртый американский танк Abrams в районе Авдеевки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Танки Abrams горят на поле боя также, как любые другие танки. Российские противотанкисты, артиллеристы, операторы беспилотников сумели сделать всё необходимое для уничтожения этого танка, тактико-технологические характеристики которого были сильно раздуты, отметил эксперт.
США в ярости от уничтожения танков Abrams в зоне СВО
Он подчеркнул, что американские власти крайне недовольны тем, что танки Abrams были выпущены на передовую, где и были уничтожены. Изначально США запрещали украинским военным использовать танки на тех позициях, где их легко могут подбить. Однако у Украины не было другого выбора, за что она и поплатилась.
ВС РФ разобрали по частям подбитый Abrams
После нанесённых ВС РФ ударов, российские разведчики прибыли к танку, осмотрели его и сфотографировали. Интересно то, что с танка были сняты, в частности, система управления огнём, прицелы, элементы корпуса. То есть, с подбитого Abrams было снято всё, что российские военные смогли унести с собой. Таким образом, российская сторона теперь будет знать этот тип американских танков ещё лучше, чем прежде.
«Сегодня уже нет такого вида танков Запада, которые бы мы не подбивали. Подбивали Leopard, английские Challenger, американские БТР Bradley, французские танки М-10 и так далее. У нас уже весь ассортимент есть. Мы будем создавать коллекцию», – пояснил Баранец.Он рассказал, что поступали предложения о том, чтобы привезти все подбитые ВС РФ украинские танки и разместить их у зданий посольств тех стран, которые поставили эту технику Украине. Военный эксперт высоко оценил такую идею.
Поставки американских танков Abrams на Украину
ВСУ получили первую партию американских танков Abrams в сентябре 2023 года. Тогда власти США запретили Украине выпускать танки на поле боя, опасаясь их скорого уничтожения. Именно поэтому они долгое время находились в запасе и не были задействованы в бою. Однако положение ВСУ на фронте стало стремительно ухудшаться, и было принято решение против воли американских союзников пустить их в бой.
Первый уничтоженный танк Abrams
Первый американский танк Abrams был уничтожен российскими военными в конце февраля текущего года. Для этого ВС РФ использовали FVP-беспилотники «Ланцет» и противотанковое оружие. Также подбить танк помогли FPV-дроны «Пиранья», которые работают на уникальных частотах. В настоящее время у них нет аналогов, которые бы работали с видеопередатчиками на подобных уникальных частотах. Второй танк был подбит российскими военными спустя несколько дней, после чего были уничтожены ещё два экземпляра американской техники.
Общие потери ВСУ за первые месяцы 2024 года
Министр обороны России Сергей Шойгу 20 марта озвучил потери, которые понесла украинская армия с начала текущего года. По данным Минобороны РФ потери противника превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц военной техники. Министр подчеркнул, что эти данные в три раза превышают показатели того же периода 2023 года. В связи с резким ухудшением положения ВСУ, на Украине участились случаи дезертирства и мародёрства в отношении мирного населения.
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Анастасия Чинкова