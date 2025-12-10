ЦОС ФСБ показал агентов ГУР Украины, пытавшихся вывезти ребенка из РФ — видео

10 декабря 2025, 12:21

ЦОС ФСБ показал агентов ГУР, готовивших вывоз из РФ ребенка экс-коллеги

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Суд в Калининграде вынес приговор двум агентам Главного управления разведки Украины, осудив их за шпионаж и попытку похищения ребенка.