ЦОС ФСБ показал агентов ГУР Украины, пытавшихся вывезти ребенка из РФ — видео
Суд в Калининграде вынес приговор двум агентам Главного управления разведки Украины, осудив их за шпионаж и попытку похищения ребенка.
Как уточнили в ЦОС ФСБ России, один из них получил 16 лет колонии, другой — 15 лет. Согласно информации, обвиняемые действовали по поручению военнослужащего украинского ГУР по имени Мацюци.
Агент, известный под псевдонимом «Боцман», Кушниренко, собирал информацию о системе охраны российской границы с Литвой. Для этого он опрашивал жителей приграничных населенных пунктов, использовал квадрокоптер и данные аэрокосмической разведки.
Основной целью их действий была подготовка незаконной заброски диверсионно-разведывательных групп и переправка террористических средств, а также возвращение преступников в Литву после совершения терактов.
Суд признал обоих граждан Украины виновными по нескольким статьям, включая шпионаж и незаконное пересечение государственной границы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
