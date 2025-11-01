Два беспилотника уничтожены на подлете к Москве

01 ноября 2025, 02:05

Собянин: на подлете к Москве уничтожены два беспилотника

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались прорваться через систему противовоздушной обороны (ПВО) и атаковать Москву. Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр Сергей Собянин.





Более часа назад силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Подмосковье. Сейчас глава города в своем канале сообщил о новой попытке атаковать столицу.





«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.