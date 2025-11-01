Достижения.рф

Два беспилотника уничтожены на подлете к Москве

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались прорваться через систему противовоздушной обороны (ПВО) и атаковать Москву. Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр Сергей Собянин.



Более часа назад силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Подмосковье. Сейчас глава города в своем канале сообщил о новой попытке атаковать столицу.

«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Ранее Минобороны РФ опубликовало очередную сводку работы ПВО. За три вечерних часа над российскими регионами сбиты более 30 украинских дронов. Большинство из них пытались атаковать Белгородскую область.
Александр Огарёв

