Два беспилотника уничтожены на подлете к Москве
Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались прорваться через систему противовоздушной обороны (ПВО) и атаковать Москву. Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр Сергей Собянин.
Более часа назад силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Подмосковье. Сейчас глава города в своем канале сообщил о новой попытке атаковать столицу.
«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.Ранее Минобороны РФ опубликовало очередную сводку работы ПВО. За три вечерних часа над российскими регионами сбиты более 30 украинских дронов. Большинство из них пытались атаковать Белгородскую область.