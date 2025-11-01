Российская ПВО сбила 38 украинских дронов за три часа
Подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом говорится в водке Министерства обороны РФ.
Статистика учитывает временной промежуток 31 октября с с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Основные силы украинской беспилотной авиации были задействованы в Белгородской области. Там силы ПВО сбила 34 дрона. Атака еще четырех аппаратов предотвращена в Воронежской области и в Республике Крым.
Недавно в результате налета беспилотников ВСУ на Брянскую область произошел пожар и погибли мирная жительница.
