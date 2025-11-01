The Economist: спецназ ГУР перебросили в район Покровска
Подразделения украинской военной разведки (ГУР) направили в район Покровск, где разворачиваются ожесточённые бои с российской армией. Об этом пишет корреспондента издания The Economist Оливер Кэрролл.
По мнению эксперта, украинское командование послало в зону активных боевых действий специализированные силы, чтобы деблокировать подразделения на местах и восстановить логистический узел снабжения ВСУ.
Кэррол заявил, что получил видеозаписи высадки украинского десанта с вертолётов, но не смог подтвердить их подлинность. Происходящее журналист назвал «операцией последнего вздоха», выражая сомнения в ее перспективах.
В комментариях к публикации подписчики выразили мнение, что таким образов Киев пытается не удержать позиции, а создать коридор для выхода полуокруженных частей украинской армии.
Читайте также: