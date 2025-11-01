01 ноября 2025, 01:26

The Economist: спецназ ГУР перебросили в район Покровска

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Подразделения украинской военной разведки (ГУР) направили в район Покровск, где разворачиваются ожесточённые бои с российской армией. Об этом пишет корреспондента издания The Economist Оливер Кэрролл.