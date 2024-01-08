В небе над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника

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В небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотника. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что при уничтожении вражеских беспилотников разрушений на земле не зафиксировано. Также никто из людей не пострадал. На месте работает специалисты оперативных служб.
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Элина Позднякова