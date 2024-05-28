Два беспилотника ВСУ сбиты в Белгородской области

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Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Отмечается, что в районе 10:40 мск была пресечена попытка украинских войск произвести террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на российской территории. В результате оперативной работы ПВО два дрона были уничтожены в небе над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что Нидерланды предложили партнёрам собрать по деталям систему ПВО Patriot и передать её Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова