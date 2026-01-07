Два бойца РФ вынесли раненого товарища на себе из опасной зоны и сбили три БПЛА

07 января 2026, 01:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Командир отделения зенитного ракетного взвода старший сержант Николай Исаев вместе с водителем 3,5 километра тащили раненого сослуживца, попутно уничтожив три атакующих украинских беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.





Исаев доставил продовольствие на пост воздушного наблюдения на окраине населённого пункта и приступил к выполнению задачи по эвакуации раненого бойца. По дороге на автомобиль напал вражеский дрон, который, несмотря на попытки водителя уклониться, поразил машину.





«Выдвинувшись в сторону базового района, до которой было не менее 3,5 км, он (Исаев) с водителем попеременно несли на себе раненого товарища, прикрывая себя от воздействия беспилотников противника», — говорится в материале.