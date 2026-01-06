В Белгородской области начался пожар на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ
Гладков: Дроны ВСУ атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа
ВСУ с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Белгородской области. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пожарные расчеты оперативно приступили к тушению возгорания на территории Старооскольского округа. Предварительно, пострадавших нет.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков.
В Госдуме заявили о тяжёлом ответе на удар по детскому центру под Херсоном
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в декабре 2025 года от действий Вооружённых сил Украины погибли 56 граждан РФ. Ещё 311 человек, включая 11 детей, получили ранения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.