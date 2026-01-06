В Белгородской области начался пожар на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ

06 января 2026, 23:16

Гладков: Дроны ВСУ атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа

Фото: iStock/Dragon Claws

ВСУ с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Белгородской области. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.





Пожарные расчеты оперативно приступили к тушению возгорания на территории Старооскольского округа. Предварительно, пострадавших нет.





«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков.