Автобус наехал на толпу протестующих ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме
В Иерусалиме автобус въехал в толпу ультраортодоксальных евреев, участвовавших в акции протеста против призыва в армию. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Инцидент произошел вечером 6 января, когда тысячи протестующих собрались в городе. Акцию организовали противники законопроекта, который предусматривает призыв наиболее религиозных представителей общины в Армию обороны Израиля.
По сведениям израильской национальной медицинской службы, в результате наезда авто на толпу один человек погиб. Предварительно, ему было около 18 лет. Еще трое людей получили ранения, их направили в больницу.
Виновника трагедии задержали на месте происшествия для выяснения обстоятельств.
