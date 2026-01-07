Путин обратился к празднующим Рождество Христово россиянам с теплым поздравлением
Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с Рождеством Христовым, подчеркнув, что этот праздник несёт надежду миллионам людей.
В телеграмме президента РФ, которую опубликовали на официальном сайте Кремля, подчеркивается значимая роль Русской православной церкви и других христианских конфессий. По словам Путина, они вносят неоценимый вклад в укрепление общественного единства, сохранение исторического наследия и духовно-нравственное воспитание молодежи.
«Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи. (...) Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания», — говорится в поздравлении.Российский лидер также пожелал всем, кто празднует Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом году Путин отмечает Рождество в одном из храмов Подмосковья в кругу военнослужащих и их семей.
Напомним: праздник Рождества Христова, который приходится на 7 января, завершает сорокадневный строгий пост и открывает период святочных гуляний. Ночная праздничная литургия остается главной и неотъемлемой традицией этого дня.