Путин обратился к празднующим Рождество Христово россиянам с теплым поздравлением

07 января 2026, 00:49

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с Рождеством Христовым, подчеркнув, что этот праздник несёт надежду миллионам людей.





В телеграмме президента РФ, которую опубликовали на официальном сайте Кремля, подчеркивается значимая роль Русской православной церкви и других христианских конфессий. По словам Путина, они вносят неоценимый вклад в укрепление общественного единства, сохранение исторического наследия и духовно-нравственное воспитание молодежи.





«Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи. (...) Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания», — говорится в поздравлении.