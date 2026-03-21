Два БПЛА попали в строящийся дом в российском городе

Достижения.рф

Губернатор Хабиров: Два человека пострадали от атаки БПЛА на НПЗ в Уфе
Фото: istockphoto/Terry Papoulias

В Уфе беспилотники сбили в районе нефтеперерабатывающих заводов, при этом два дрона упали на строящийся жилой дом. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в мессенджере MAX.



По его словам, после падения БПЛА загорелся утеплитель. Пожарные МЧС оперативно прибыли на место и быстро потушили возгорание.

В результате инцидента легкие травмы получили двое строителей. Госпитализация им не понадобилась, уточнил Хабиров.

Ранее Минобороны сообщало, что за сутки российские средства ПВО уничтожили девять управляемых авиабомб и 668 беспилотников самолетного типа, которые принадлежали ВСУ.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0