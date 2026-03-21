Два БПЛА попали в строящийся дом в российском городе

21 марта 2026, 15:52

Губернатор Хабиров: Два человека пострадали от атаки БПЛА на НПЗ в Уфе

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

В Уфе беспилотники сбили в районе нефтеперерабатывающих заводов, при этом два дрона упали на строящийся жилой дом. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в мессенджере MAX.