Украинские БПЛА атаковали Адыгею
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях города Майкоп (Республика Адыгея). Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали о серии громких взрывов и ярких вспышках в небе. В общей сложности прозвучало не менее семи хлопков. По словам очевидцев, все началось примерно за час до полуночи.
Согласно предварительной информации, Майкоп пытаются атаковать украинские БПЛА. Силы ПВО продолжают отражать нападение. Сведения о пострадавших и последствиях на земле не поступали.
Ранее ВСУ продолжили попытки атаковать Москву. Российские военные в ночь на 17 марта сбили около 30 беспилотников.
