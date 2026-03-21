Достижения.рф

Пожар вспыхнул после удара БПЛА по Тольятти

Фото: iStock/O_Lypa

Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Тольятти. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.



Жители города рассказали о мощных взрывах и пожаре в одном из районов. В общей сложности прозвучало не менее восьми громких хлопков. Очевидцы утверждают, что от взрывной волны в квартирах дрожали окна.

Официальные лица пока не комментировали эти события. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

Перед атакой в регионе объявили режим опасности БПЛА. Местный аэропорт не осуществляет прием и отправку рейсов уже несколько часов.

Ранее похожая ситуация наблюдалась в Саратовской области. По предварительной информации, беспилотники ВСУ атаковали сразу два города.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0