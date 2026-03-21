Пожар вспыхнул после удара БПЛА по Тольятти
Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Тольятти. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Жители города рассказали о мощных взрывах и пожаре в одном из районов. В общей сложности прозвучало не менее восьми громких хлопков. Очевидцы утверждают, что от взрывной волны в квартирах дрожали окна.
Официальные лица пока не комментировали эти события. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
Перед атакой в регионе объявили режим опасности БПЛА. Местный аэропорт не осуществляет прием и отправку рейсов уже несколько часов.
Ранее похожая ситуация наблюдалась в Саратовской области. По предварительной информации, беспилотники ВСУ атаковали сразу два города.
