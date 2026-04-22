Мужчина ранен при атаке ВСУ на гражданский автомобиль

Богомаз: под Брянском мужчина пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль
Фото: iStock/blinow61

В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем канале в мессенджере Max.



Украинский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в селе Новый Ропск Климовского района. Раненого мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Машина также получила повреждения.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. По словам Богомаза, всего минувшей ночью силы ПВО сбили над регионом три БПЛА самолетного типа.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали при обрушении подъезда после атаки ВСУ в Сызрани Самарской области. Под завалами могут оставаться люди.

Лидия Пономарева

