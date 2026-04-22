Житель Хабаровского края получил 14 лет за перевод денег ВСУ
Жителя Хабаровского края приговорили к 14 годам колонии строгого режима за перевод денег на поддержку ВСУ. Ему назначили штраф в 400 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщает Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, пишет РИА Новости.
Суд установил, что в феврале 2022 года мужчина увидел в соцсетях реквизиты банковской карты для сбора средств и отправил туда деньги. Его действия квалифицировали по статье 275 УК РФ «Государственная измена»».
Осуждённый и его защитник подали апелляционные жалобы. Они настаивали на отмене приговора и заявляли об отсутствии умысла на подрыв безопасности России. Однако судебная коллегия по уголовным делам не поддержала эти доводы. Приговор оставили в силе.
Ранее стало известно, что украинские спецслужбы активно вербуют российскую молодежь через игровую онлайн-платформу Roblox.
Читайте также: