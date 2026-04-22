Житель Хабаровского края получил 14 лет за перевод денег ВСУ

22 апреля 2026, 09:33

Жителя Хабаровского края приговорили к 14 годам колонии строгого режима за перевод денег на поддержку ВСУ. Ему назначили штраф в 400 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщает Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, пишет РИА Новости.