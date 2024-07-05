ВСУ нанесли массированный удар по территории РФ минувшей ночью

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Силы ПВО сбили 50 вражеских беспилотников над тремя российскими регионами, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
По информации российского оборонного ведомства, 14 украинских БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края, ещё 26 силы ПВО сбили над Запорожской областью, а над территорией Ростовской области было уничтожено и подавлено 10 беспилотных летательных аппаратов.
Уточняется, что атаку киевского режима удалось отразить благодаря дежурным силам противовоздушной обороны.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что шестилетняя девочка, получившая травмы при атаке БПЛА, скончалась в больнице.
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Уточняется, что атаку киевского режима удалось отразить благодаря дежурным силам противовоздушной обороны.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что шестилетняя девочка, получившая травмы при атаке БПЛА, скончалась в больнице.
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Евгения Парфентьева