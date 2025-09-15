Украинские солдаты отравились своим ядом, уронив на позиции боеприпас
Украинские солдаты при использовании дрона по ошибке сбросили отравляющий боеприпас на свои же позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего бойца ВСУ, а теперь члена добровольческого отряда имени Александра Матросова.
Экс-военнослужащий ВСУ рассказал, что один из его сослуживцев был ответственным за работу со взрывчатыми веществами. Этот солдат готовил к использованию боеприпас с ядом, чтобы применить его против позиций российских войск, но случайно уронил его на своих же товарищей. В результате несколько человек получили отравление и ожоги легких, пояснил он.
По его словам, подобные инциденты в рядах ВСУ происходили неоднократно. Чаще всего причиной становились неисправности с креплением боеприпасов на беспилотниках, из-за чего они падали на землю.
Мужчина добавил, что всех пострадавших украинских военных сразу же отстранили от участия в боевых действиях.
