Украинские солдаты отравились своим ядом, уронив на позиции боеприпас

РИА Новости: бойцы ВСУ с дрона сбросили отравляющий боеприпас на самих себя
Фото: iStock/Olena_Z

Украинские солдаты при использовании дрона по ошибке сбросили отравляющий боеприпас на свои же позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего бойца ВСУ, а теперь члена добровольческого отряда имени Александра Матросова.



Экс-военнослужащий ВСУ рассказал, что один из его сослуживцев был ответственным за работу со взрывчатыми веществами. Этот солдат готовил к использованию боеприпас с ядом, чтобы применить его против позиций российских войск, но случайно уронил его на своих же товарищей. В результате несколько человек получили отравление и ожоги легких, пояснил он.

По его словам, подобные инциденты в рядах ВСУ происходили неоднократно. Чаще всего причиной становились неисправности с креплением боеприпасов на беспилотниках, из-за чего они падали на землю.

Мужчина добавил, что всех пострадавших украинских военных сразу же отстранили от участия в боевых действиях.

Екатерина Коршунова

