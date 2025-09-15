Украинские солдаты отравились своим ядом, уронив на позиции боеприпас

15 сентября 2025, 09:57

РИА Новости: бойцы ВСУ с дрона сбросили отравляющий боеприпас на самих себя

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские солдаты при использовании дрона по ошибке сбросили отравляющий боеприпас на свои же позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего бойца ВСУ, а теперь члена добровольческого отряда имени Александра Матросова.