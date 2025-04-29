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Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что подавляющее большинство жителей Одессы не связывают свою судьбу с Киевом. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности России претендовать на украинские порты в процессе урегулирования конфликта, пишет ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что Россия уважает волеизъявление народа, ссылаясь на опыт вхождения Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии в состав страны. Он отметил, что жители различных регионов Украины, включая Одессу, имеют право самостоятельно определять свое будущее и не желают подчиняться киевской власти, которую он назвал нелегитимной.
Кроме того, Патрушев напомнил об исторической связи Одессы с Россией, отметив, что город был основан императрицей Екатериной II и более 200 лет служил форпостом России на Черном море. Он также упомянул, что порт Одессы стал хабом для переброски вооружения и базированием морских диверсантов.
Ранее Анатолий Вассерман не исключил, что Одесса станет частью России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, Патрушев напомнил об исторической связи Одессы с Россией, отметив, что город был основан императрицей Екатериной II и более 200 лет служил форпостом России на Черном море. Он также упомянул, что порт Одессы стал хабом для переброски вооружения и базированием морских диверсантов.
Ранее Анатолий Вассерман не исключил, что Одесса станет частью России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова