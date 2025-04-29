Помощник президента России Николай Патрушев сделал неожиданное заявление о будущем Одессы

Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что подавляющее большинство жителей Одессы не связывают свою судьбу с Киевом. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности России претендовать на украинские порты в процессе урегулирования конфликта, пишет ТАСС.