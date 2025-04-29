Освобождение Каменки под Купянском и наступление ВС РФ широким фронтом в Сумской области: последние новости СВО на 29 апреля

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака беспилотников
За минувшие сутки над российскими регионами уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В Курской области были сбиты 40 беспилотных летательных аппаратов. Ещё 12 дронов были перехвачены в Орловской области, 11 — в Рязанской, 8 — в Нижегородской, 7 — над Чёрным морем, 6 — над Крымом.
Также три беспилотника были перехвачены в Белгородской области и два — в Москве. Один дрон был уничтожен над Калужской областью, ещё один — над Брянской.
Курская область
На Сумском направлении ВС РФ продолжают оттеснять подразделения ВСУ от государственной границы с Курской областью уже на украинской территории. На Сумском направлении российские военные продвинулись более чем на 1800 метров. Теперь под контролем ВС РФ находится территория соседнего региона площадью более 92 квадратных километра.
Украинские военные активно пытаются сдержать продвижение российских войск в районе Юнаковки, которая является одним из ключевых логистических центров противника на севере региона. ВС РФ продвигаются широким фронтом от Владимировки, Журавки и Басовки, одновременно перебрасывая дополнительные силы. Штурмовыми бригадами РФ ведется работа по укреплению позиций на окраине Локни.
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Белгородская область
На Белгородской границе ситуация полностью контролируется российскими военными. За прошедшие сутки не было зафиксировано новых попыток вторжения со стороны ВСУ.
К югу от населённого пункта Поповка несколько небольших групп украинских военных пытались отступить на территорию Украины, но были уничтожены беспилотными летательными аппаратами.
Покровское направление
В окрестностях Успеновки российские войска ведут работу по захвату железнодорожной станции, которая играет ключевую роль в обороне украинских сил в этом районе. В населённом пункте Зверево не утихают ожесточённые столкновения на западной границе, где российские войска пытаются установить контроль над возвышенностью.
ВС РФ успешно продвинулись вперёд, практически полностью вытеснив противника из Новоалександровки и закрепившись на восточной границе Новосергеевки. Посёлок Котляровка штурмовые группы атаковали с севера, заставив украинские войска отступить к юго-западной части населённого пункта. В Орехове российские солдаты взяли под свой контроль одну из двух улиц, продолжая наступление на позиции украинской армии.
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Купянское направление
Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Каменка на Купянском направлении. Эта локальная победа имеет большое значение в стратегическом плане, поскольку она фактически объединяет позиции на правом берегу реки Оскол от Двуречной до границы с Белгородской областью.
Торецкое направление
ВС РФ начали наступление из Тарасовки в направлении Новой Полтавки. В то же время российские войска продвигаются от Водяного Второго и Берёзовки.
В окрестностях Старой Николаевки и Сухой Балки продолжаются боевые действия. В посёлках Петровка и Щербиновка после того, как российские военные вошли в Петровку с севера, идут ожесточённые бои.
Угледарское направление
В районе села Богатырь происходят основные столкновения. ВС РФ заняли позиции у восточной и южной границ населённого пункта и успешно противостоят атакам противника.
В окрестностях населённого пункта Алексеевка также продолжаются интенсивные боевые действия. Враг упорно обороняется, что затрудняет продвижение российских сил.
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