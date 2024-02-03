Два человека погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске

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В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли двое мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщили в Военной комендатуре ЛНР.
Ранее глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале сообщал, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате чего здание было разрушено. В ведомстве добавили, что в настоящее время под завалами могут находится около 40 человек.
В военной комендатуре региона сообщили, что двое человек погибли, ещё шестеро с ранениями экстренно доставлены в больницу.
На месте происшествия в данный момент работают специалисты МЧС и военной комендатуры ЛНР. С помощью спецтехники они пытаются достать людей из-под завалов.
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В военной комендатуре региона сообщили, что двое человек погибли, ещё шестеро с ранениями экстренно доставлены в больницу.
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Анастасия Чинкова