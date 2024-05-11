Два человека погибли при подрыве автомобиля в Новотроицком в ДНР

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Два человека погибли, один пострадал в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Новотроицкой в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что гражданский автомобиль наехал на взрывоопасный предмет и подорвался. На месте погибли двое мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются. Также ранения получила женщина 1963 года рождения.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. В результате погиб один мирный житель, ещё четверо граждан получили ранения.
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Анастасия Чинкова