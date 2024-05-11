Женщина погибла, 29 человек получили ранения при массированном ударе ВСУ по Белгороду

Фото: iStock/gorodenkoff
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский районе, в результате чего погибла женщина, ещё 29 человек пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Белгород и Белгородский район в субботу подверглись массированному удару со стороны украинских войск. От полученных ранений до прибытия скорой помощи скончалась местная жительница. Также, предварительно сообщается, что осколочные ранения получили 28 взрослых и один ребёнок. Они доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.
Кроме того, в результате обстрела были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Также было повреждено остекление Городской больницы №2 города Белгорода, Детской областной клинической больницы, Центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней общеобразовательной школы №41.
Читайте также:
Силы ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела
В Донецке при обстреле ВСУ ранена 12-летняя девочка
Анастасия Чинкова