Женщина погибла, 29 человек получили ранения при массированном ударе ВСУ по Белгороду

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации «придёт конец» спокойной жизнью, которой до этого жила часть населения. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.