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Женщина погибла, 29 человек получили ранения при массированном ударе ВСУ по Белгороду

Женщина погибла в результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района
11 мая 2024, 21:38
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский районе, в результате чего погибла женщина, ещё 29 человек пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.


Белгород и Белгородский район в субботу подверглись массированному удару со стороны украинских войск. От полученных ранений до прибытия скорой помощи скончалась местная жительница. Также, предварительно сообщается, что осколочные ранения получили 28 взрослых и один ребёнок. Они доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Также было повреждено остекление Городской больницы №2 города Белгорода, Детской областной клинической больницы, Центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней общеобразовательной школы №41.

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Меркурис: Россия наступлением на Харьков ответила на террор Буданова* и Зеленского
Меркурис: РФ ответила на террор Буданова* и Зеленского наступлением на Харьков
11 мая 2024, 22:11

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Россия, начав наступление в Харьковской области, ответила на обстрелы Белгорода, которые санкционировали президент Украины Владимир Зеленский и глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что два украинских политика совершили серьёзные ошибки, приказав атаковать Белгород. Теперь российская сторона имеет обоснование на своего наступления на Харьковскую область.

Напомним, чо после массированного удара ВСУ по Белгороду в декабре прошлого года появилась информация, что начальник ГУР Минобороны Украины Буданов* получил приказ об ударе по российскому региону лично от Зеленского.

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#харьковская область
#вс рф
#кирилл буданов
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В НАТО после слов Макрона раскрыли планы по отправке войск на Украину
В НАТО объявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину
11 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/CatEyePerspective

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Его слова приводит агентство Agerpress.
Он подчеркнул, что французский лидер регулярно говорит о необходимости продолжения поддержки Украины, в том числе заявляет об отправке войск в зону СВО. Однако на уровне Североатлантического альянса, где решения принимаются консенсусом, нет ни планов, ни политического намерения разворачивать свои силы на Украине.

Джоанэ объяснил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Киеву всеми средствами, какие возможны. Однако альянс не заинтересован в том, чтобы конфликт перерос в крупное прямое столкновение НАТО и России.

Также он добавил, что в данный момент совокупность признаков указывает на то, что российско-украинский конфликт продолжается и пока не идёт к завершению.

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#эммануэль макрон
#франция
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Мобилизоваться нужно всей стране, заявили в Минобороны Украины
Спикер Минобороны Украины призвал мобилизоваться всей стране
11 мая 2024, 21:10

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации «придёт конец» спокойной жизнью, которой до этого жила часть населения. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Он отметил, что закон вступает в силу 18 мая. После этой даты значительно поменяется подход к конфликту, поскольку больше не будет того, что часть людей постоянно находится на фронте, а остальная часть продолжает жить спокойной жизнью.

Также он добавил, что сильно «кидается в глаза» жизнь после возвращения в Киев из Донбасса. Это, по его мнению, не нормально.

Лазуткин заявил в заключение, что мобилизоваться нужно всей стране.

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#мобилизация
#украина
#законопроект
#военные
#жители
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В Донецке при обстреле ВСУ ранена 12-летняя девочка
11 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/gorodenkoff

При обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск пострадала 12-летняя школьница. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что девочка является ученицей 108-ой школы Петровского района. Она была ранена осколками упавшего украинского снаряда при обстреле ВСУ гражданской инфраструктуры.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на регион. Дрон сбросил взрывное устройство в Судже, ранив местного жителя. Его оперативно доставили в больницу, оказали медицинскую помощь, но мужчина не смог выжить от полученных ранений.

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#днр
#обстрел
#ребёнок
#всу
#украина
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Силы ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
11 мая 2024, 20:47

Фото: iStock/3D_generator

Дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что российские средства ПВО пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области 11 мая в районе 19:20 мск.

В общей сложности было уничтожено 12 снарядов, запущенных ВСУ.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что прошлой ночью средства ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire и 16 украинских беспилотников. Они были сбиты над Белгородской, Курской и Волгоградской областями.

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#белгородская область
#пво
#снаряд
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«Тупая пропаганда»: полковник СБУ высказался о западном «чудо-оружии»
Полковник СБУ Стариков: слова о победе над РФ «чудо-оружием» Запада – пропаганда
11 мая 2024, 19:59

Фото: iStock/alexkich

Заявления о том, что существует западное «чудо-оружие», которым якобы можно победить Россию, – это лживая пропаганда. Об этом отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в интервью Politeka.
Он отметил, что уже неоднократно делались громкие заявления о невероятной мощности западной техники, которая позволит остановить российских военных. Таковыми сначала представлялись беспилотники Байрактары, противотанковые ракетные комплексы «святая» Джавелина, затем ATACMS, Leopard, Abrams.

Однако это вооружение в итоге не приводило к ожидаемым результатам, а российская техника всё равно превосходила западную.

По словам Старикова, эта «тупая» пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у украинцев.

Также полковник добавил, что операция российских войск в Харьковской области приведёт к созданию буферной зоны в этом регионе.

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#вооружение
#украина
#всу
#вс рф
#россия
#сво
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Захарова заявила, что Киев приурочил серию терактов в Донбассе к юбилею референдума
Захарова: Киев приурочил теракты в ЛДНР к юбилею референдума 2014 года
11 мая 2024, 19:39

Фото: сайт МИД РФ

Киевские власти приурочили серию терактов против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) к юбилею референдума о самоопределении Донбасса в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.
По словам дипломата, референдумы всегда вызывали на Украине «раздражение и ярость», поэтому к юбилею республик киевские власти при поддержке США и других западных стран, приурочили целую серию террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках.

Захарова пообещала, что все причастные к этим терактам будут неотвратимо наказаны.

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В Донецке сообщили о жертвах удара ВСУ по ресторану в день юбилея ДНР

Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик
#мария захарова
#мид рф
#теракт
#лнр
#днр
#референдум
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В Авдеевке началась подготовка к отопительному сезону
Глава ДНР Пушилин: в Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону
11 мая 2024, 18:31

Фото: iStock/Lazy_Bear

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ДНР, в городе ведется работа по восстановлению жилых зданий. Пушилин подчеркнул, что в настоящее время уже готов мастер-план для данных работ.

Он добавил, что в регионе еще опасно и стреляют, однако при этом остаются жители, которые не собираются покидать это место. По этой причине работа и взаимодействие по обеспечению всем необходимым выстроены.

Речь также идёт и о восстановлении тех зданий, которые уже признаны пригодными к восстановлению, добавил Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил о том, что необходимо восстановить историческую справедливость и освободить все русские города в ходе СВО.

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#жители
#днр
#сво
#всу
#пушилин
#отопление
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На российской технике обнаружили новый рунический символ со скрытым значением
Новый тактический знак на технике ВС РФ сравнили с «руной Гунгнира»
11 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/Dmitry Andreev

На российской технике, которая действует в наступлении в Харьковской области, обнаружили новый тактический знак, об этом пишет Telegram-канал «Портфель Генштаба».
По мнению авторов канала, это знак похож на «руну Гунгнира» — копьё Одина.

«В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — добавил автор поста.

Напомним, 11 мая в Минобороны РФ сообщили об освобождении одного населённого пункта на Донецком направлении и ещё пяти в Харьковской области.

В Соединённых Штатах Америки заявили о начале наступательных действиях ВС РФ на Харьковском направлении, отметив, что были готовы к этому и выделят Украине ещё один транш военной и финансовой помощи.

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#сво
#вс рф
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