Два человека погибли в результате атаки беспилотников в Саратовской области
Два человека погибли после ночной атаки украинских беспилотников на Саратов. Об этом в личном блоге сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Слова соболезнования направлены родным и близким пострадавших. Им будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул глава региона.
В результате атаки вражеских дронов повреждения получили несколько квартир в жилом здании. На месте происшествия задействованы все экстренные службы для устранения последствий.
