Два человека погибли в результате атаки беспилотников в Саратовской области

13 декабря 2025, 08:49

Бусаргин: два человека погибли при ночной атаке БПЛА на Саратов

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека погибли после ночной атаки украинских беспилотников на Саратов. Об этом в личном блоге сообщил губернатор Роман Бусаргин.