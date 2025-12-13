Над регионами РФ за ночь сбили 41 украинский БПЛА
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над территорией Саратовской области ликвидировали 28 беспилотных летательных аппаратов, над Воронежской областью – четыре, над Ростовской областью – также четыре БПЛА. В Белгородской области сбили два дрона, в Республике Крым – ещё два. Один беспилотник уничтожили над территорией Волгоградской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
