13 декабря 2025, 06:43

Фото: iStock/MarianVejcik

У бывших позиций ВСУ под Лиманом Харьковской области обнаружились тела украинских бойцов. Эти военнослужащие погибли от переохлаждения, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.





Уточняется, что подразделения группировки «Север» обнаружили замерзшие тела на двух укрепленных позициях ВСУ в лесном массиве западнее Лимана.



11 декабря в Минобороны России заявили, что группировка войск «Север» в результате активных действий полностью освободила населенный пункт Лиман.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.



Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.