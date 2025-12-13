Российские бойцы спасли сову, которая запуталась в оптоволокне от дронов
Российские бойцы спасли сову, которая запуталась в оптоволокне от дронов. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.
Инцидент случился в Донбассе. Российский военный с позывным Мороз и его товарищи заметили птицу, застрявшую в проводах. Они решили помочь ей.
Один из солдат в шутку сказал, что они — «служба спасения сов». Мороз аккуратно освободил сову, в результате чего она не пострадала.
