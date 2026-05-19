Пушилин: два человека погибли в результате атаки ВСУ на ДНР

Двое жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) стали жертвами атаки украинских беспилотников, еще один человек пострадал. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Денис Пушилин.





По его словам, в Ясиноватском муниципальном округе на автомобильной трассе из-за атаки БПЛА погиб мужчина, находившийся в салоне грузового транспорта. Кроме того, при аналогичных обстоятельствах погиб житель Курахово, третий человек получил тяжелые ранения.



«Два человека погибли, еще один мирный житель республики ранен сегодня (во вторник — ред.) из-за киевской агрессии», — написал Пушилин.