Пушилин: два человека погибли в результате атаки ВСУ на ДНР
Двое жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) стали жертвами атаки украинских беспилотников, еще один человек пострадал. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, в Ясиноватском муниципальном округе на автомобильной трассе из-за атаки БПЛА погиб мужчина, находившийся в салоне грузового транспорта. Кроме того, при аналогичных обстоятельствах погиб житель Курахово, третий человек получил тяжелые ранения.
«Два человека погибли, еще один мирный житель республики ранен сегодня (во вторник — ред.) из-за киевской агрессии», — написал Пушилин.
Вместе с тем повреждения зафиксировали в Красногвардейском и Горняцком районах Макеевки, а также в Старобешевском муниципальном округе. Там пострадали жилые здания, объекты гражданской инфраструктуры и три грузовых автомобиля.