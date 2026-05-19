Достижения.рф

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Хинштейн: двое мужчин пострадали при ударе дрона ВСУ по селу Сторожевое
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Двое мужчин пострадали при атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



Украинские боевики атаковали беспилотником село Сторожевое Большесолдатского района. В результате 60-летний мужчина получил слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. У другого пострадавшего 1983 года рождения диагностировали акубаротравму. Также осколки ранили его в голову, шею, руки и ноги.

Хинштейн уточнил, что оба находятся в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент им оказывается необходимая помощь на месте. Когда это станет возможно, раненых доставят в областной центр.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате атаки ВСУ на Подмосковье.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0