Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Двое мужчин пострадали при атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Украинские боевики атаковали беспилотником село Сторожевое Большесолдатского района. В результате 60-летний мужчина получил слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. У другого пострадавшего 1983 года рождения диагностировали акубаротравму. Также осколки ранили его в голову, шею, руки и ноги.
Хинштейн уточнил, что оба находятся в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент им оказывается необходимая помощь на месте. Когда это станет возможно, раненых доставят в областной центр.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате атаки ВСУ на Подмосковье.
