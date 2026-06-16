Профайлер Анищенко назвал ложью слова Зеленского о том, что он плачет по погибшим
Владимир Зеленский рассказал в интервью Reuters, что часто плачет, когда отдает военным приказы, а матери и отцы теряют своих детей. Профайлер Илья Анищенко оценил мимику главы киевского режима во время признания и не поверил ему.
Так, в первой части интервью, видео которого есть в Сети, Зеленский проявил синхронные эмоции, отвечая шуткой на вопрос о том, когда он в последний раз смеялся. Но уже на вопросе о плаче возникает несоответствие.
«Сначала он делает гримасу, выдерживает театральные паузы — и только потом проговаривает текст голосом. Если бы эмоции были подлинными, они проявились бы либо в момент слов, либо чуть позже. А здесь он сначала изображает на лице, а затем договаривает словами. Поэтому в данном случае я подобным вещам, как Станиславский, «не верю»», — пояснил Анищенко в разговоре с Life.ru.
Профайлер подчеркнул, что фраза Зеленского «я часто-часто плачу» являются ложью. В этот момент его голова наклоняется вперед, указывая на сомнение в собственных словах. Анищенко уверен, что все это обычная игра на публику, а глава киевского режима уже «не заморачивается», насколько естественно выглядит его поведение, заключил эксперт.