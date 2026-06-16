16 июня 2026, 20:57

Политолог Денисов: предложение Зеленского о встрече с Путиным не имеет смысла

Владимир Зеленский

Предложение Владимира Зеленского о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным не имеет никакого смысла, поскольку для этого сначала нужно тщательно подготовить переговорную повестку. Такое заявление сделал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Напомним, Зеленский в рамках саммита G7, говоря о процессе мирного урегулирования украинского конфликта, заявил о необходимости личной встречи с Путиным на Аляске. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июня заявил журналистам, что главу киевского режима готовы принять в Москве, пишут argumenti.ru.





«Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно — собственно, киевскому режиму прекрасно известно о чем, — то он всегда может приехать в Москву, где его примут», — приводит издание слова Пескова.

«Поэтому нужна не встреча ради встречи. То есть речь идет о том, чтобы для будущей встречи были подготовлены документы, которые на этом мероприятии подпишут главы государств», — пояснил политолог.