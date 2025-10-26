Два человека погибли в результате удара ВСУ по Ясиноватой ДНР
Два человека погибли в результате атаки украинских войск на Ясиноватую в ДНР. Об этом в своем блоге сообщил и.о. главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.
Один человек получил тяжелые ранения, сообщил Пеняев. Он добавил, что администрация предоставит поддержку семьям погибших.
Кроме того, по информации Пеняева, в ходе атаки ВСУ 11 частных домов получили серьёзные повреждения, а один дом был полностью разрушен.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
