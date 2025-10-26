Два человека погибли в результате удара ВСУ по Ясиноватой ДНР

26 октября 2025, 10:52

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два человека погибли в результате атаки украинских войск на Ясиноватую в ДНР. Об этом в своем блоге сообщил и.о. главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.