Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник»

26 октября 2025, 09:33

Путин: испытания ракеты «Буревестник» завершены

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Испытания российских ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник» завершены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба Валерией Герасимовым и командующими группировками армий, пишет РИА Новости.