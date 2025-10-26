Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
Испытания российских ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник» завершены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба Валерией Герасимовым и командующими группировками армий, пишет РИА Новости.
По словам Герасимова, 21 октября состоялись испытания, в ходе которых ракета преодолела 14 тысяч километров. Однако, как подчеркнул глава Генштаба, это не предел возможностей.
Кроме того, «Буревестник», по утверждению Герасимова, успешно продемонстрировал способность обходить системы противоракетной обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
