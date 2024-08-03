Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ белгородского Шебекино

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Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области.
Уточняется, что мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.
Согласно предварительной информации, различные повреждения выявлены в шести частных домах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно предварительной информации, различные повреждения выявлены в шести частных домах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова