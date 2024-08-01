ВСУ оставили ключевые высоты в районе Клещеевки

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Украинские войска покинули ключевые позиции в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Отмечается, что ВСУ также покинули высоты на данном направлении.
По данным силовых структур, украинские войска отошли от населённого пункта, понеся большие потери. Также на данном участке фронта «надломилась» оборона ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированные удары по нескольким районам Донецка и Горловки. В общей сложности с 9:00 до 13:20 по московскому времени украинская армия выпустила 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
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По данным силовых структур, украинские войска отошли от населённого пункта, понеся большие потери. Также на данном участке фронта «надломилась» оборона ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированные удары по нескольким районам Донецка и Горловки. В общей сложности с 9:00 до 13:20 по московскому времени украинская армия выпустила 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
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Анастасия Чинкова