Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ Белгорода

Фото: iStock/Roman Novitskii
В результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале. Он уточнил, что у одного из пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также он получил осколочное ранение левой голени. Второй житель — осколочное ранение лобной области.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.
Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, подчеркнул он.
Читайте также:
Губернатор Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина
Минобороны отчиталось об уничтожении 14 реактивных снарядов над Белгородом
Губернатор Гладков рассказал о последствиях ночной атаки на Белгород
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.
Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, подчеркнул он.
Читайте также:
Губернатор Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина
Минобороны отчиталось об уничтожении 14 реактивных снарядов над Белгородом
Губернатор Гладков рассказал о последствиях ночной атаки на Белгород
Алёна Самарева