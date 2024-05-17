Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ Белгорода

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о том, что российская армия не планирует захватывать Харьков, возможно, имел в виду создание условий, при которых украинские войска сами решат не оборонять город, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, пишет Life.ru.