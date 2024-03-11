Два человека пострадали под обстрелом курского села Гончаровка со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Два человека получили ранения под обстрелом села Гончаровка в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию», — сообщил Старовойт.
По словам губернатора, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также повреждения получило имущество пострадавших жителей Курской области. Под украинским огнём сильно пострадал их частный дом, осколки боеприпасов сильно поцарапали автомобиль россиян.
Старовойт подчеркнул, что власти окажут пострадавшим необходимую помощь в восстановлении домовладения.
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