Работники ТЦК удерживали мобилизованных в Одессе и избивали их молотками

16 июня 2026, 20:04

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о разоблачении масштабной противоправной схемы в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) Одессы. Об этом сообщили на сайте ведомства.