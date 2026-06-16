Работники ТЦК удерживали мобилизованных в Одессе и избивали их молотками
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о разоблачении масштабной противоправной схемы в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) Одессы. Об этом сообщили на сайте ведомства.
По данным следствия, должностные лица учреждения применяли к гражданам физическую силу, психологическое давление и незаконное удержание с целью искусственного повышения показателей мобилизации. В пресс-службе ГБР уточнили, что к преступной деятельности причастны девять человек, включая шестерых сотрудников военкомата и троих представителей общественной организации, помогавших в розыске потенциальных призывников.
Следователи задокументировали многочисленные эпизоды жестокого обращения: мужчин удерживали в помещениях центра, избивали резиновыми дубинками и молотками, запугивали и подвергали психологическому давлению. Отдельно отмечаются факты насильственных действий сексуального характера в отношении пострадавших.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли орудия пыток. Всех фигурантов дела задержали и арестовали. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 11 июня заявил, что украинские военкоматы фактически превратились в места принудительного содержания людей, где граждан могут незаконно удерживать неделями.
Ситуация с принудительной мобилизацией на Украине уже давно вызывает общественный резонанс. В соцсетях активно распространяются видео, на которых сотрудники ТЦК силой задерживают мужчин, заталкивают их в микроавтобусы и применяют физическую силу. Подобные инциденты регулярно становятся причиной скандалов и протестов на фоне острого дефицита личного состава в Вооружённых силах Украины.
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