Два человека ранены при атаке дронов ВСУ в районе Шебекино

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
Беспилотники ВСУ вновь атаковали Шебекинский городской округ, два человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Женщина со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также еще один дрон атаковал припаркованный автомобиль в Шебекино, при этом в рядом стоящем здании выбило окна и посекло фасад.
Третий вражеский беспилотник взорвался на парковке производственного предприятия. Также взрывное устройство было сброшено на жилой дом в селе Нежеголь, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Кроме того, после сброса взрывного устройства в селе Ржевка загорелась сухая трава.
В селе Муром в частном доме после атаки дрона повреждена крыша частного дома, еще один взорвался в огороде.
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