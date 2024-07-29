Мэр Приходько: Украинский дрон атаковал трамвай в Горловке

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Украинские военные в понедельник, 29 июля, с помощью беспилотника-камикадзе нанесли удар по трамваю в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
В своём телеграм-канале он уточнил, что ударный беспилотник атаковал трамвай в центре города. В результате удара ранение получила вагоновожатая, она госпитализирована. Глава городской администрации также добавил, что движение трамваев в микрорайон «Квартал 245» и в посёлок шахты имени Ленина временно приостановлено в целях безопасности.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с начала суток ВСУ уже трижды атаковали Горловку.
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Александр Бойцов