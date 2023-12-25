Кулемзин: В результате обстрела Донецка погибла женщина

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В результате обстрела артиллерией Вооружённых сил Украины Донецка погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили не менее 16 снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Также ВСУ выпустили ещё 13 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, Горловке и Ясиноватскому району.
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Александр Бойцов