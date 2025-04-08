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Два дрона ВСУ сбили в Пензенской области, сообщил губернатор

Мельниченко: над Пензенской областью сбили два дрона ВСУ, пострадавших нет
Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Два украинских беспилотника сбили в Пензенской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Олег Мельниченко.
«Около 21.00 силами нашей противовоздушной обороны в Сердобском районе сбиты два БПЛА», — говорится в сообщении чиновника.
Губернатор заключил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Украина регулярно атакует российские территории. Пока Москва договаривается с Вашингтоном об урегулировании кризиса, Европа вместе с Владимиром Зеленским выступают за ужесточение антироссийских санкций. В Минобороны России не раз отмечали, что Киев нарушает достигнутые в Эр-Рияде договоренности о моратории на удары по объектам энергетики.

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CA: Путин и Трамп могут говорить, а Киев выполнит приказ Вашингтона
08 апреля 2025, 21:44

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут вести диалог, а киевский режим сделает, что прикажут. Об этом в своем материале для Časopis argument написал политолог Петр Друлак.
«Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. От (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей Трамп ничего подобного ожидать не может. В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет», — сказано в публикации.
Друлак подчеркнул, что Трамп сводит конфликт на Украине к вопросу доходов и расходов США. По оценкам экспертов, Владимир Зеленский должен Вашингтону примерно 350 миллиардов долларов. В феврале должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам Украины, однако этому помешала ссора Трампа и Зеленского.

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Названы виновные в гибели гражданских в Кривом Роге на Украине
Небензя: к гибели гражданских в Кривом Роге привел непрофессионализм ПВО Украины
08 апреля 2025, 19:58

Фото: istockphoto/reflection_art

Непрофессионализм украинской противовоздушной обороны привел к гибели гражданских в Кривом Роге. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя в рамках заседания СБ по Украине.
«К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — произнес Небензя.
В минувшую пятницу, 4 апреля, в МО РФ заявляли о ракетном ударе по командованию ВСУ с западными инструкторами. По информации Минобороны России, ликвидировано до 85 боевиков с учетом иностранных офицеров и 20 единиц техники. Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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СБУ заочно обвинила Ольгу Скабееву
08 апреля 2025, 19:42

Ольга Скабеева (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую телеведущую Ольгу Скабееву в поддержке спецоперации и в якобы посягательстве на территориальную целостность украинской республики.
«Служба безопасности заочно сообщила Скабеевой о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — сказано в публикации украинского ведомства.

Такие же обвинения СБУ предъявляла певцу Григорию Лепсу, актеру Дмитрию Певцову и другим звездам российского шоубиза. Кроме того, культурных деятелей РФ вносят в список экстремистской организации «Миротворец». В частности, это коснулось стилиста Сергея Зверева, который потерял племянника в зоне боевых действий и 14-летней актрисы Екатерины Темновой, известной по фильму «Манюня».

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«Дроны под каждым кустом»: боец СВО рассказал, как освобождали Успеновку
Командир Хачатурян рассказал, как ВС РФ освобождали Успеновку
08 апреля 2025, 19:22

Фото: iStock/NatureNow

Командир роты Давид Хачатурян рассказал, как ВС РФ освобождали населенный пункт Успеновка, взятие которого позволяет продолжить окружение Красноармейска (укр. — Покровск) в ДНР. По его словам, самой серьезной опасностью стали БПЛА, прятавшиеся в засаде. Российские военные прозвали их «ждунами».
«Они сидят, «ждуны» везде, они под каждым кустом у них сидят. <…> Они работают через датчик движения. Прошли люди элементарно, [их] заметил датчик движения, и тут же [дроны] поднимаются и начинают атаковать», — поделился командир в беседе с «Известиями».
Вместе с тем успешно бьют врага и создают ему куда больше проблем российские операторы БПЛА. Военкор RT Анна Долгарева пообщалась с операторами дронов на Красноармейском направлении и выяснила, что помогает им выполнять поставленные задачи. К примеру, операторы новейшего ударного коптера «Молния-2» вообще не находятся на самой передовой, так как российский беспилотник преодолевает внушительные расстояние и с легкостью уничтожает технику ВСУ.
«Сегодня надо работать не так, как вчера. Например, раз в две недели противник меняет частоты, соответственно, мы должны подстраивать РЭБ, и это тянет за собой цепочку других решений. Чуть ли не каждый день что-то новое. Поэтому, когда мы сбиваем дрон противника, мы его детально изучаем», — поделился разведчик Ронин.
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Стало известно, чего добиваются ВС РФ в Сумской области
Военэксперт Кнутов: ВС РФ намерены создать буферную зону в Сумской области
08 апреля 2025, 19:05

Фото: iStock/Anna_Anikina

Недавнее продвижение ВС РФ почти на 10 километров вглубь Сумской области обусловлено намерением создать буферную зону. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, Россия хочет лишить киевский режим возможности продолжать попытки наступления в Белгородской и Курской областях. Кнутов считает, что в будущем безопасный коридор может быть расширен вплоть до 70 километров, чтобы ВСУ не могли использовать БПЛА с ретрансляторами.
«При благоприятных обстоятельствах российские войска продвинутся и на других участках фронта для того, чтобы создать коридор глубиной 40 и более километров. Это необходимо, чтобы нейтрализовать действия украинских дронов с ретрансляторами, радиус действия которых составляет примерно 40 км, а также ограничить использование американских «Хаймарсов» с дальностью около 80 км», — пояснил военный эксперт.
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