Два дрона ВСУ сбили в Пензенской области, сообщил губернатор

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Два украинских беспилотника сбили в Пензенской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Олег Мельниченко.
«Около 21.00 силами нашей противовоздушной обороны в Сердобском районе сбиты два БПЛА», — говорится в сообщении чиновника.Губернатор заключил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Украина регулярно атакует российские территории. Пока Москва договаривается с Вашингтоном об урегулировании кризиса, Европа вместе с Владимиром Зеленским выступают за ужесточение антироссийских санкций. В Минобороны России не раз отмечали, что Киев нарушает достигнутые в Эр-Рияде договоренности о моратории на удары по объектам энергетики.
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Никита Кротов