Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут вести диалог, а киевский режим сделает, что прикажут. Об этом в своем материале для Časopis argument написал политолог Петр Друлак.
«Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. От (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей Трамп ничего подобного ожидать не может. В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет», — сказано в публикации.Друлак подчеркнул, что Трамп сводит конфликт на Украине к вопросу доходов и расходов США. По оценкам экспертов, Владимир Зеленский должен Вашингтону примерно 350 миллиардов долларов. В феврале должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам Украины, однако этому помешала ссора Трампа и Зеленского.
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Никита Кротов