Раскрыт нюанс возвращения украинских беженцев на родину по завершении СВО

В Подмосковье работает 29 мер поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам рабочей встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Он доложил президенту о том, как растёт и развивается Подмосковье, рассказал о приоритетных проектах.