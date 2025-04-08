Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Раскрыт нюанс возвращения украинских беженцев на родину по завершении СВО

Раскрыт нюанс возвращения украинских беженцев на родину по завершении СВО

Политолог Перенджиев: родиной украинских беженцев может стать европейская страна
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

После завершения российской спецоперации родиной украинских беженцев может стать совершенно другая страна. Такое развитие событий допустил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
«Прекращения огня в ближайшее время может и не произойти. Когда это все же произойдет, о каких территориях будет идти речь? Может быть, выяснится, что те так называемые украинские беженцы должны возвращаться на родину, а окажется, что эта территория уже не Украины», — отметил Перенджиев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, часть территории Украины может оказаться под юрисдикцией Польши или Венгрии. В таком случае будет непонятно, кем на самом деле станут вернувшиеся украинцы: беженцами или же они должны будут стать гражданами европейской страны, которая и взяла под контроль украинские территории.

Читайте также:

С 2022 года в Швейцарии статус беженцев утратили более 30 тысяч украинцев

Белый дом хочет лишить проживающих в США украинцев статуса беженцев

Украинские беженцы массово переезжают из Польши в ФРГ ради высоких соцвыплат
#сша
#дом
#контроль
#страны
#фрг
#беженцы
Зеленский заявил, что ВСУ пленили двух китайцев в ДНР
Зеленский: два гражданина КНР попали в плен ВСУ при боях в ДНР
08 апреля 2025, 18:13

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что два китайских гражданина якобы попали в плен боевиков ВСУ при боях в Донбассе. Свое заявление глава киевского режима разместил в личном Telegram-канале.
По его словам, китайцев якобы пленили в районе Тарасовки и Белогоровки. Украинский политик добавил, что в боях участвовали якобы шестеро «китайских военных».

«Очень надеемся, что и китайская сторона тоже отреагирует», — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что американские представители будут говорить с Киевом в первую очередь после этого. Перед этим Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области. Он сказал об этом в вечернем видеообращении.

Читайте также:

Раскрыт нюанс возвращения украинских беженцев на родину по завершении СВО

Трактор подорвался на мине в Белгородской области, сообщил губернатор

Песков переадресовал в МО РФ вопрос о ВСУ в Белгородской области
#мир
#россия
#украина
#война
#китай
#владимир зеленский
#конфликт
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье действует около 30 мер поддержки участников СВО и их семей
08 апреля 2025, 16:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье работает 29 мер поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам рабочей встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Он доложил президенту о том, как растёт и развивается Подмосковье, рассказал о приоритетных проектах.
«Тема номер один для нас – поддержка бойцов и их семей. У нас в Подмосковье действует 29 различных мер поддержки. Это выплаты, льготы, социальные услуги. Через региональное отделение госфонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента для помощи ветеранам, за два года прошло уже 18 тыс. человек», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
От добавил, что в эту деятельность вовлечены волонтёры, которые работают в центрах поддержки участников СВО и их семей. Вместе с неравнодушными жителями они также собирают для бойцов гуманитарную помощь.
«Отдельное внимание – проекту «Время героев». Мы запустили его региональное продолжение «Герои Подмосковья», чтобы помочь бойцам реализовать себя на государственной и муниципальной службе», – добавил Воробьёв.
Ещё одной важной темой, о которой глава региона доложил президенту, – реабилитация после СВО.
«В Подмосковье работает три центра – «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне, а с декабря – центр Мещерякова в Сергиевом Посаде для тех, кто потерял зрение или слух. Пока это единственный в России центр, где реабилитацию и обучение проходят слепоглухие», – отметил губернатор.
Он пообещал продолжить работу в этом направлении, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, получал её своевременно и в полном объеме. По оценке губернатора, многое стало возможным благодаря поддержке главы государства и правительства России.

Читайте также:

Воробьёв: в Подмосковье эффективно работают центры реабилитации участников СВО

Воробьёв рассказал президенту Путину о помощи участникам СВО и их семьям

Воробьёв рассказал Путину о масштабных подмосковных проектах в сфере медицины
#подмосковье
#московская область
#владимир путин
#андрей воробьёв
#губернатор
#президент
#сво
#спецоперация
#реабилитация
#социальная поддержка
#социальная помощь
#фонд защитники отечества
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трактор подорвался на мине в Белгородской области, сообщил губернатор
Гладков: в селе Мешковое трактор подорвался на мине, тракторист получил ранение
08 апреля 2025, 15:21

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Трактор подорвался на мине во время полевых работ в Белгородской области, тракторист ранен. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица», — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что пострадавший обратился к медикам и получил всю необходимую помощь, его направят в Белгородскую горбольницу. Трактор полностью уничтожен огнем. Гладков подчеркнул, перед выходом в поле нужно согласовать работы с силовиками. Тракторист, по словам губернатора, никого не предупреждал.

«Мы не сможем выплатить сельхозпредприятию компенсацию за утраченную технику, как делаем это всегда», — заключил Гладков.

Читайте также:

Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области

Песков переадресовал в МО РФ вопрос о ВСУ в Белгородской области

Стали известны последние новости из Курской области
#мир
#россия
#белгородская область
#украина
#война
#сво
#вячеслав гладков
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: в Подмосковье эффективно работают центры реабилитации участников СВО
08 апреля 2025, 14:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье эффективно работают медицинские центры, где проходят реабилитацию участники спецоперации. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
«Сейчас очень важна реабилитация, и у нас такие центры работают. Один из них, Владимир Владимирович, вы поддержали несколько лет назад, и мы его запустили. Это центр для слепоглухонемых. Раньше прежде всего он был настроен на тех, у кого были заболевания. А сейчас нужна помощь некоторым ребятам, которые получили ранения. И он активно работает, помогает, очень востребован. Там можно многому научиться, приобрести в том числе специальность», – сказал глава региона.
Отдельно Воробьёв отметил большую работу с волонтёрами.
«Хотел сделать акцент на наше волонтёрское движение, которое есть в каждом городе. Это центры, которые сегодня работают и объединяют очень разных людей – и молодых, и тех, кто уже в заметном возрасте. Но они все работают бескорыстно, от всей души. Мы работаем с Белгородом, в партнёрстве и с Курском. Всё, что касается детей, различные виды помощи, у нас обязательно предусмотрено», – подчеркнул губернатор.
В Московской области действует целый комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помогают в организации мероприятий, предлагают методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

Читайте также:

Воробьёв рассказал президенту Путину о помощи участникам СВО и их семьям

Воробьёв: необходимо разъяснить жильцам МКД плюсы электронного голосования

Почти 4,5 тыс. многоквартирных домов Подмосковья в этом году ждёт капремонт
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#президент
#владимир путин
#сво
#спецоперация
#военные
#социальная поддержка
#реабилитация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв рассказал президенту Путину о помощи участникам СВО и их семьям
08 апреля 2025, 14:26

В. Путин и А. Воробьёв (Фото: сайт http:kremlin.ru)

Около 18 тыс. человек уже получили помощь подмосковного филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи. Одной из главных тем стала помощь участникам СВО и их семьям.
«Хотел сделать акцент, наверное, на самое главное – на поддержку наших бойцов и их семей, на то, что сейчас имеет принципиально важное значение. У нас работает фонд «Защитники Отечества», работает, как я считаю, результативно. Обращения, которые мы получаем по тем или иным видам проблем, решаются регулярно. Плюс у нас в каждом муниципалитете есть подразделения, которые занимаются семьями наших ребят. 18 тыс. человек прошли через фонд «Защитники Отечества». Это и ребята, и члены их семей», – пояснил Воробьёв.
Губернатор добавил, что в Московской области запустили программу «Герои Подмосковья». Большой успех имеет федеральная программа «Время Героев», и сейчас каждый регион создаёт свою.
«По программе Время героев» у нас уже первые ребята работают. Мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», – отметил Воробьёв.
«Герои Подмосковья» – продолжение президентской программы «Время Героев», благодаря которой многие бойцы прошли подготовку и были трудоустроены на должности управленцев по всей стране. Об программы помогают тем, кто возвращается из зоны спецоперации, найти себя.

Читайте также:

Воробьёв: необходимо разъяснить жильцам МКД плюсы электронного голосования

Почти 4,5 тыс. многоквартирных домов Подмосковья в этом году ждёт капремонт

Проводить электронное голосование в этом году хотят в 50% жилфонда Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#президент
#губернатор
#владимир путин
#андрей воробьёв
#сво
#спецоперация
#военные
#семьи
#социальная помощь
#фонд защитники отечества
Следите за нашими новостями
в удобном формате