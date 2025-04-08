Раскрыт нюанс возвращения украинских беженцев на родину по завершении СВО

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После завершения российской спецоперации родиной украинских беженцев может стать совершенно другая страна. Такое развитие событий допустил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
«Прекращения огня в ближайшее время может и не произойти. Когда это все же произойдет, о каких территориях будет идти речь? Может быть, выяснится, что те так называемые украинские беженцы должны возвращаться на родину, а окажется, что эта территория уже не Украины», — отметил Перенджиев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, часть территории Украины может оказаться под юрисдикцией Польши или Венгрии. В таком случае будет непонятно, кем на самом деле станут вернувшиеся украинцы: беженцами или же они должны будут стать гражданами европейской страны, которая и взяла под контроль украинские территории.
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Элина Позднякова