Названы виновные в гибели гражданских в Кривом Роге на Украине

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Непрофессионализм украинской противовоздушной обороны привел к гибели гражданских в Кривом Роге. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя в рамках заседания СБ по Украине.
«К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — произнес Небензя.В минувшую пятницу, 4 апреля, в МО РФ заявляли о ракетном ударе по командованию ВСУ с западными инструкторами. По информации Минобороны России, ликвидировано до 85 боевиков с учетом иностранных офицеров и 20 единиц техники. Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов