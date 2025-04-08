Названы виновные в гибели гражданских в Кривом Роге на Украине

ВСУ отчаянно пытаются удержать контроль хотя бы над небольшим участком Суджанского района Курской области, перебрасывая все новых и новых солдат на это направление. Об этом сообщает Pravda.Ru. При этом ВС РФ продолжаются методично зачищать приграничные территории от сил противника.