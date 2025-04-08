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Названы виновные в гибели гражданских в Кривом Роге на Украине

Небензя: к гибели гражданских в Кривом Роге привел непрофессионализм ПВО Украины
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Непрофессионализм украинской противовоздушной обороны привел к гибели гражданских в Кривом Роге. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя в рамках заседания СБ по Украине.
«К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — произнес Небензя.
В минувшую пятницу, 4 апреля, в МО РФ заявляли о ракетном ударе по командованию ВСУ с западными инструкторами. По информации Минобороны России, ликвидировано до 85 боевиков с учетом иностранных офицеров и 20 единиц техники. Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#новости
СБУ заочно обвинила Ольгу Скабееву
08 апреля 2025, 19:42

Ольга Скабеева (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую телеведущую Ольгу Скабееву в поддержке спецоперации и в якобы посягательстве на территориальную целостность украинской республики.
«Служба безопасности заочно сообщила Скабеевой о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — сказано в публикации украинского ведомства.

Такие же обвинения СБУ предъявляла певцу Григорию Лепсу, актеру Дмитрию Певцову и другим звездам российского шоубиза. Кроме того, культурных деятелей РФ вносят в список экстремистской организации «Миротворец». В частности, это коснулось стилиста Сергея Зверева, который потерял племянника в зоне боевых действий и 14-летней актрисы Екатерины Темновой, известной по фильму «Манюня».

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Командир Хачатурян рассказал, как ВС РФ освобождали Успеновку
08 апреля 2025, 19:22

Фото: iStock/NatureNow

Командир роты Давид Хачатурян рассказал, как ВС РФ освобождали населенный пункт Успеновка, взятие которого позволяет продолжить окружение Красноармейска (укр. — Покровск) в ДНР. По его словам, самой серьезной опасностью стали БПЛА, прятавшиеся в засаде. Российские военные прозвали их «ждунами».
«Они сидят, «ждуны» везде, они под каждым кустом у них сидят. <…> Они работают через датчик движения. Прошли люди элементарно, [их] заметил датчик движения, и тут же [дроны] поднимаются и начинают атаковать», — поделился командир в беседе с «Известиями».
Вместе с тем успешно бьют врага и создают ему куда больше проблем российские операторы БПЛА. Военкор RT Анна Долгарева пообщалась с операторами дронов на Красноармейском направлении и выяснила, что помогает им выполнять поставленные задачи. К примеру, операторы новейшего ударного коптера «Молния-2» вообще не находятся на самой передовой, так как российский беспилотник преодолевает внушительные расстояние и с легкостью уничтожает технику ВСУ.
«Сегодня надо работать не так, как вчера. Например, раз в две недели противник меняет частоты, соответственно, мы должны подстраивать РЭБ, и это тянет за собой цепочку других решений. Чуть ли не каждый день что-то новое. Поэтому, когда мы сбиваем дрон противника, мы его детально изучаем», — поделился разведчик Ронин.
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Военэксперт Кнутов: ВС РФ намерены создать буферную зону в Сумской области
08 апреля 2025, 19:05

Фото: iStock/Anna_Anikina

Недавнее продвижение ВС РФ почти на 10 километров вглубь Сумской области обусловлено намерением создать буферную зону. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, Россия хочет лишить киевский режим возможности продолжать попытки наступления в Белгородской и Курской областях. Кнутов считает, что в будущем безопасный коридор может быть расширен вплоть до 70 километров, чтобы ВСУ не могли использовать БПЛА с ретрансляторами.
«При благоприятных обстоятельствах российские войска продвинутся и на других участках фронта для того, чтобы создать коридор глубиной 40 и более километров. Это необходимо, чтобы нейтрализовать действия украинских дронов с ретрансляторами, радиус действия которых составляет примерно 40 км, а также ограничить использование американских «Хаймарсов» с дальностью около 80 км», — пояснил военный эксперт.
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ВС США покинут ключевой хаб поддержки Украины в польской Ясенке
08 апреля 2025, 19:04

Фото: iStock/dangutsu

США приступили к вывозу военной техники и персонала из района аэропорта Ясенка в Польше. Об этом сообщается на сайте американского командования в Европе и Африке.
«Армия США в Европе и Африке объявляет о запланированной передислокации военного оборудования и персонала из Ясенки», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что такое решение было принято после многомесячной оценки и планирования. Технику и персонал планируют в другое место, но в пределах польской территории.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что ВС США, выводимые из Ясенки, останутся на территории страны.

Американские войска оказались в Ясенке сразу после начала российской спецоперации. На протяжении трех лет пункт является логистическим хабом, через который проходит большинство вооружения стран НАТО для Украины.

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Pravda.Ru: ВСУ пытаются удержать контроль над небольшим участком Курской области
08 апреля 2025, 18:57

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ВСУ отчаянно пытаются удержать контроль хотя бы над небольшим участком Суджанского района Курской области, перебрасывая все новых и новых солдат на это направление. Об этом сообщает Pravda.Ru. При этом ВС РФ продолжаются методично зачищать приграничные территории от сил противника.
«Подразделения ВДВ армии России зачистили окрестности села Басовка, уничтожив здесь разрозненные группы врага. Из Юнаковки к Олешне ВСУ попытались перебросить штурмовиков. Операторы БПЛА уничтожили личный состав и военную технику националистов. Подразделения морской пехоты «Севера» продолжают зачистку лесополос в районе госграницы», — отмечает издание.
В то же время российская артиллерия разгромила укрепления ВСУ в Херсонской области. Как пишут argumenti.ru, отличились минометчики и бойцы гвардейского соединения ВДВ и операторы БПЛА «ZALA» 18-ой общевойсковой армии. Получив оперативную информацию с дронов, артиллеристы ударили по пехоте и технике ВСУ на правом берегу Днепра.
«Работы у нас стало очень много, дежурим круглые сутки у орудий. У нас задача, как только поступила команда, 30 секунд — и мина пошла. Цели стандартные — техника, укрепы, блиндажи противника», — цитируют в материале командира минометной батареи с позывным «Татарин».
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